DHB-Team gewinnt gegen Schweiz nur knapp

Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Doch so einfach war es nicht.

Im dänischen Herning hat die DHB-Auswahl ihr zweites Vorrundenspiel gegen die Schweiz nur mit Mühe gewonnen. Wie schon gegen Polen tat sich die Mannschaft schwer und setzte sich erst in der Schlussphase mit 31:29 durch.

Deutschland besiegt die Schweiz mit Mühe 31:29 Dauer 0:35 min Deutschland besiegt die Schweiz mit Mühe 31:29

Torhüter Andi Wolff hält Deutschland im Game

"Worauf wir uns heute verlassen konnten, war Andi Wolff, der endgültig im Turnier angekommen ist, viele Fehler im Angriff wettgemacht und uns im Spiel gehalten hat", sagte Kapitän Johannes Golla im ZDF.

Am Sonntag geht es gegen Tschechien um den Gruppensieg

Deutschland führt nun die Gruppe A an, gefolgt von Tschechien, Polen und der Schweiz. Am Sonntag findet das letzte Vorrundenspiel für Deutschland gegen Tschechien statt. Die ersten drei Mannschaften ziehen in die Hauptrunde ein, die die deutsche Mannschaft ab Dienstag in Herning bestreitet. Dort trifft die DHB-Auswahl auf Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Außenseiter Italien.

