Hast du schon mal Hasskommentare bekommen oder gesehen? Diese Studie zeigt, wie krass es ist.

Vor allem junge Leute nehmen Hatespeech auf Social Media wahr. Die Landesmedienanstalt NRW hat eine Forsa-Studie veröffentlicht, in der es um die aktuellen Entwicklungen geht.

Das sind die Ergebnisse der Hatespeech-Studie

Fast 90 Prozent der 14- bis 25-Jährigen haben Hass im Netz wahrgenommen.

haben Hass im Netz wahrgenommen. 39 Prozent der jungen Leute waren selbst schon von Hatespeech betroffen. Mehr Menschen als in jede andere Altersgruppe.

betroffen. Mehr Menschen als in jede andere Altersgruppe. Am häufigsten richtet sich der Hass gegen Politiker, Menschen mit anderer politischer Einstellung, Geflüchtete, Menschen mit Migra-Geschichte und Personen der LGBTQ-Community.

Politiker, Menschen mit anderer politischer Einstellung, Geflüchtete, Menschen mit Migra-Geschichte und Personen der LGBTQ-Community. Ältere Menschen haben häufiger Angst vor Hasskommentaren. Bei den unter 25-Jährigen sind es laut Studie 22 Prozent, bei den Leuten ab 60 Jahren sind es 39 Prozent.

Good to know: Für die repräsentative Studie wurden in Deutschland 1.006 Personen ab 14 Jahren Online befragt.