Dieses Jahr gabs weniger Asylanträge in Deutschland

Zumindest zwischen Januar und September 2024. Die Zahlen kommen aus einem vertraulichen Bericht der EU-Kommission.

Es gab in dieser Zeit 24 Prozent weniger Asylanträge in Deutschland. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Ihr liegen die Zahlen der EU-Asylagentur vor. In Deutschland werden im Vergleich zu anderen EU-Ländern demnach die meisten Asylanträge gestellt: insgesamt 170.042. Fast jeder dritte Antragsteller kommt laut EU-Bericht aus Syrien, 15 Prozent aus Afghanistan und 13 Prozent aus der Türkei.

EU-Asylagentur erwartet mehr Geflüchtete aus dem Libanon

Weil es im Libanon fast 1,5 Millionen syrische Geflüchtete gebe und sich die humanitäre Situation im Libanon verschlechtert habe, werden wahrscheinlich mehr Geflüchtete nach Europa kommen. Das schätzt die EU-Asylagentur laut "Welt am Sonntag". 100.000 Menschen sind laut EU-Bericht aber auch aus dem Libanon nach Syrien geflohen. Wegen des Kriegs zwischen Israel und Hisbollah sind demnach außerdem 345.000 Menschen innerhalb vom Libanon auf der Flucht.

