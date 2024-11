Bereits zum vierten Mal wird das Kulturzentrum in Heidelberg für sein Livemusik-Programm ausgezeichnet.

Am Donnerstagabend wurde der Preis von Kulturstaatsministerin Claudia Roth an die Geschäftsführung des Kulturzentrums Karlstorbahnhof übergeben. Diesen Award erhalten Spielstätten, die richtig nice Konzerte und Veranstaltungsprogramme in unterschiedlichsten Genres wie zum Beispiel Rock, Hip-Hop, Jazz und elektronischer Musik veranstalten.

Neuer Karlstorbahnhof - "kultureller Leuchtturm"

Bereits bei der Eröffnung des neuen Karlstorbahnhofs wurde der Club vom Oberbürgermeister als "Leuchtturm der Kreativkultur" bezeichnet. Geschäftsführerin Cora Maria Malik und Musikprogrammleiter Müller sind stolz, dass dies erneut durch den Preis bestätigt wurde.