Schneechaos, Glätte, Unwetter: Wintereinbruch sorgt für viele Unfälle ❄️

Wetter-Experten warnen vor Glätte und Sturm vor allem im Süden von Deutschland. Welche Regionen sind betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starkem Wind. Dies gilt für die Südwestalb und den Schwarzwald. In hohen Lagen des Schwarzwalds können die Böen bis zu 90 km/h erreichen. Am Sonntagnachmittag soll sich die Lage vorübergehend etwas entspannen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird weiterhin örtlich vor Frost und Glätte gewarnt.

In Teilen von Baden-Württemberg und Bayern hat es bereits am Donnerstagabend heftig geschneit. So war die Verkehrslage:

Beim Polizeipräsidium Freiburg gingen 150 Notrufe ein. Es wurden keine Personen verletzt.

Im Südwesten vom Schwarzwald bis zum Bodensee gab es innerhalb weniger Stunden mehr als 200 Unfälle. Bei den meisten gab es wohl nur Blechschäden.

Aber: Im Schwarzwald-Baar-Kreis und in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil gab es auch mehrere Leichtverletzte.

Im Allgäu kam es zu etwa zehn Unfällen. Über Verletzte ist nichts bekannt.