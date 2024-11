Die Halloween-Party von Heidi Klum ist jedes Jahr ein Mega-Event. Das Outfit des Models ist dabei das größte Geheimnis.

Das wird erst gelüftet, wenn Heidi Klum sich kurz vor der Party auf dem Roten Teppich zeigt. Dieses Mal entschied sich die GNTM-Chefin für dieses Kostüm: E.T. der Außerirdische.

Ihr Gesicht hatte Heidi unter der Gummischicht im Hals versteckt. Augen und Mund des Kostüms konnten sich bewegen. Außerdem hatte das Kostüm eine leuchtende Fingerspitze eingebaut. Auch Heidis Mann Tom Kaulitz war als E.T. verkleidet.

Deshalb trug Heidi Klum eine Windel

Weil die Verkleidung so schwer auszuziehen sei, trug sie laut der "Times" darunter eine Windel für Erwachsene: "Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht daran denken", so Klum.