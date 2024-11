Shirin David: DAS macht ein It-Girl aus!

Shirin hat in ihrer Story geschrieben, was ihrer Meinung nach die Do's und Dont's für ein It-Girl sind.

In ihrem neuen Track "It-Girl" zusammen mit Sampagne rappt Shirin über das Thema. Und da stellen sich Fans natürlich die Frage, was ein It-Girl im Shirin Style so tut oder lässt. Shirin schreibt in ihrem Listical unter Do's beispielsweise das hier:



Matcha trinken

Delulu af sein

Nein sagen

So finanziell unabhängig sein wie möglich

Das sind Shirin Davids Dont's für ein It-Girl

Dazu gehören laut der 29-Jährigen einige Verhaltensweisen, die wohl viele als gemein betrachten würden. Hier eine kleine Auswahl:



Housewife Shaming

Mit mean Girls befreundet sein

Sich nicht entschuldigen können

Was außerdem laut ihr gar nicht geht ist: Frauen, die anderen Frauen erklären, wie viel sie sich für den Feminismus engagieren sollten, um als "echte Feministin" zu gelten.

Nice to know: Shirin kann sich btw über einen Preis freuen. Sie bekommt den Medienpreis Bambi in der Kategorie "Musik National".