Vergeltungsangriff auf Israel gestartet? Das sagt die Hisbollah

Die libanesische Hisbollah-Miliz erklärt, sie habe mit einem größeren Angriff auf Israel begonnen. Wie ist die Lage?

Hunderte Raketen sollen am Sonntagmorgen auf das Nachbarland abgefeuert worden sein, sagt die Hisbollah. Das Ziel der Angriffe sollen unter anderem israelische Militärstützpunkte gewesen ein.

Im Norden Israels waren laut Nachrichtenagentur Reuters Explosionen und Warnsirenen zu hören, als das israelische Raketenabwehrsystem "Iron Dome" Geschosse aus dem Südlibanon abfing.

Bei dem Angriff handle es sich um eine Vergeltungsaktion, so die Hisbollah. Er sei die Antwort auf die kürzliche Tötung eines wichtigen Hisbollah-Kommandeurs. Die "erste Phase" des Angriffs sei damit abgeschlossen.

Angriff der Hisbollah: Israel ruft Ausnahmezustand aus

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hat am Montagmorgen gesagt, dass das Militär einen Raketenangriff der Hisbollah erwartet hat. Kurz vor dem Angriff hatte die israelische Armee mitgeteilt, dass sie Hisbollah-Stellungen im Südlibanon bombardiere. Dadurch sollte offenbar einer unmittelbaren Bedrohung zuvorgekommen werden. Jetzt hat die Regierung in Israel einen 48-stündigen Ausnahmezustand über das Land verhängt. Der israelische Rettungsdienst erklärte, er sei in höchster Alarmbereitschaft.

