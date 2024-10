Hitlergruß! 25-Jähriger muss in den Knast

Jacob Hersant nennt sich selbst einen Nazi. Bald muss der Australier hinter Gitter.

Das Gericht in Melbourne meinte am Mittwoch zwar, es werde keine allzu lange Freiheitsstrafe verhängen, aber Hersant wird der erste Australier sein, der wegen des Hitlergrußes in den Knast muss.

Darauf hat sich der zuständige Richter festgelegt. Wie lange die Strafe am Ende sein wird, wird frühestens Anfang November entschieden.

Die Maximalstrafe liegt bei einem Jahr Knast und 24.000 australischen Dollar Geldstrafe.

Jacob Hersant: "Ich werde den Gruß weiter zeigen."

Der Angeklagte Hersant hatte den Gruß am 27. Oktober 2023 bei einem anderen Gerichtstermin in Victoria vor laufenden Kameras gezeigt. Kurz zuvor hatte die Staatsregierung dort den Gruß verboten. Btw: In Zukunft will Hersant den Gruß weiter zeigen. Er hoffe aber, dass die Polizei ihn dann nicht erwischt.

Der Hitlergruß ist in Australien seit Dezember 2023 auch landesweit verboten.