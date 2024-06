Hochwasser in BW und RLP: So heftig ist es vor Ort

Langsam beruhigt sich die Lage in BW - hier haben schon Aufräumarbeiten begonnen. In RLP herrscht Hochwasser.

Wir beginnen mit den Infos zu Baden-Württemberg, weiter unten findest du den Überblick zur Lage in Rheinland-Pfalz.

In Baden-Württemberg hat es offenbar die ersten Hochwassertoten gegeben. Laut dem Polizeipräsidium Aalen wurden in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zwei Leichen in einem Keller gefunden - Mutter und Sohn. Der Keller war laut dpa zuvor aufgrund des Hochwassers vollgelaufen. Zeugen berichten, dass die beiden am Sonntagabend noch damit beschäftigt waren, das in das Haus gelaufene Wasser abzupumpen. Ob sie wegen des Hochwassers gestorben sind, ist noch unklar, so eine Sprecherin der Polizei.

So ist die Lage in Baden-Württemberg

Die Lage in BW ist nach wie vor angespannt. Auch wenn an einigen Orten die Pegel beim Hochwasser leicht zurückgehen, ist die Feuerwehr in mehreren Regionen im Dauereinsatz. Die Aufräumarbeiten haben mit tausenden Helferinnen und Helfern angefangen.

Einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen des Hochwassers in Baden-Württemberg findest du hier:

In der Nacht auf Montag mussten Bewohner aus mehreren Orten ihre Häuser verlassen:

Im Ostalbkreis mussten Menschen aus den Gemeinden Leinzell, Heuchlingen, Göggingen, Täferrot und Abtsgmünd raus aus ihren Häusern.

und raus aus ihren Häusern. Die Menschen aus Abtsgmünd durften am Vormittag die Notunterkunft wieder verlassen, weil das Hochwasser dort weniger schlimm ausgefallen ist, als erwartet.

Schulen und Kindergärten bleiben in den betroffenen Gebieten am Montag geschlossen.

In Uhingen (Kreis Göppingen) mussten Menschen aus Häusern evakuiert werden.

Auch in anderen Gebieten in BW hat das Hochwasser großen Schaden angerichtet:

An mehreren Orten hat es Erdrutsche gegeben. In Schwäbisch Gmünd ist in der Nacht ein ICE mit 185 Passagieren entgleist. Grund dafür war ein Erdrutsch. Im Bahnverkehr gibt es in BW diverse Einschränkungen.

ist in der Nacht ein ICE mit 185 Passagieren entgleist. Grund dafür war ein Erdrutsch. Im Bahnverkehr gibt es in BW diverse Einschränkungen. In Ebersbach an der Fils wurde die B10 gesperrt. Dort wurde eine Lärmschutzwand vom Wasser durchbrochen und die Fahrbahnen überflutet.

In Horb am Neckar hat sich die Feuerwehr auf eine zweite Flutwelle vorbereitet. Der Neckar ist teilweise über die Ufer getreten. Die Hochwasserschutzwände wurden aber nicht erreicht.

hat sich die Feuerwehr auf eine zweite Flutwelle vorbereitet. Der Neckar ist teilweise über die Ufer getreten. Die Hochwasserschutzwände wurden aber nicht erreicht. Die Gemeinde Meckenbeuren im Bodenseekreis steht noch teilweise unter Wasser. In der Region Bodensee-Oberschwaben verschärft sich aktuell die Hochwassergefahr.

steht noch teilweise unter Wasser. In der Region Bodensee-Oberschwaben verschärft sich aktuell die Hochwassergefahr. SWR-Reporterin Rebecca Lüer berichtet von Hochwasser-Schaulustigen, die die Einsatzkräfte behindern:

In Rheinland- Pfalz bereiten sich die Behörden auf ein mögliches Hochwasser am Rhein vor. Allerdings wird aktuell keine dramatische Lage erwartet.

vor. Allerdings wird aktuell keine dramatische Lage erwartet. In Ludwigshafen steht das Wasser auf dem Uferweg, in Speyer sind alle Wege zum Rhein gesperrt.

steht das Wasser auf dem Uferweg, in sind alle Wege zum Rhein gesperrt. In Koblenz rechnen die Behörden damit, dass der Rhein im Laufe des Tages über die Ufer tritt. Geparkte Autos sollen vom Ufer weg.

Was muss man im Fall einer Evakuierung alles mitnehmen?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat dafür eine Liste ready gemacht. Das solltest du auf jeden Fall dabei haben:

Ausweis

Handy

Medikamente (wenn du sie regelmäßig brauchst)

Gepäck für mindestens 48 Stunden

Hygieneartikel

