Das Sequel von Hogwarts Legacy soll schon in Arbeit sein. Hier gibt's die Infos!

Das Open-World-Game Hogwarts Legacy wurde nach dem Release im Februar 2023 zum meistverkauften Spiel des Jahres. Jetzt berichten mehrere Medien von einem Sequel. Was ist dran?

Das weiß man über Hogwarts Legacy 2:

Der Finanzchef von Warner Bros. Discovery soll schon Anfang September auf einer Konferenz der Bank of America angeteast haben, dass ein Nachfolger von Hogwarts Legacy in ein paar Jahren "eine der größten Prioritäten" wäre.

Laut dem Magazin Variety ist ein zweiter Teil für Hogwarts Legacy jetzt sogar schon in Arbeit.

Im Interview soll David Haddad, der Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, gegenüber Variety gesagt haben, dass sich Hogwarts Legacy 2 bei seiner Geschichte an HBOs kommender Harry-Potter-Serie orientieren soll.

⚠️Noch gibt es dazu kein offizielles Statement von Warner Bros. Wir haben deswegen nachgefragt. Wenn es News zu Hogwarts Legacy 2 gibt, erfährst du es hier!

Hogwarts Legacy 2 in einer anderen Zeit?

Jetzt spekulieren Fans, wie sehr sich Hogwarts Legacy 2 wohl an der "Harry Potter"-Serie orientieren könnte und ob das bedeutet, dass die Fortsetzung in einer anderen Zeit und mit anderen Charakteren spielt. Die Harry-Potter-Serie von HBO wurde als Neuauflage der sieben Harry-Potter-Romane angekündigt. Aus den Casting-Aufrufen ging hervor, dass die Serie wohl ab nächstem Jahr in Großbritannien gedreht werden soll.