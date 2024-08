In Kröv an der Mosel ist am Dienstagabend ein Hotel eingestürzt. Zwei Menschen sind dabei gestorben.

Am Dienstag gegen 23 Uhr ist das Hotel eingestürzt. Warum ist noch unklar. Ein komplettes Geschoss ist zusammengekracht.

ist das Hotel eingestürzt. Warum ist noch unklar. Ein komplettes Geschoss ist zusammengekracht. Ein Mann und eine Frau sind in der Nacht auf Mittwoch verstorben . Das hat die Polizei Trier gesagt.

. Das hat die Polizei Trier gesagt. Eine Frau wurde am Mittwochabend als letzte Überlebende aus den Trümmern gerettet. Vorher konnten die Rettungskräfte bereits mit ihr sprechen, so die Polizei.

aus den Trümmern gerettet. Vorher konnten die Rettungskräfte bereits mit ihr sprechen, so die Polizei. In der Nacht zum Samstag haben Einsatzkräfte die letzte verschüttete Person tot geborgen. Dabei handelt sich laut der Polizei um den Besitzer des Hotels.

Insgesamt konnten sieben verschüttete Personen gerettet werden. Darunter auch ein zweijähriges Kind mit Mutter und Vater. Niederländische Medien berichten, dass die Family aus Urk bei Amsterdam stamme.

werden. Darunter auch ein zweijähriges Kind mit Mutter und Vater. Medien berichten, dass die Family aus Urk bei Amsterdam stamme. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich laut Polizei 14 Menschen im Gebäude. Fünf Personen konnten selbst aus einem unbeschädigten Teil des Gebäudes laufen.

Insgesamt waren 250 Einsatzkräfte vor Ort.

vor Ort. Das Haus bewegt sich wohl noch weiter und könnte weiter einstürzen . Für Freitag plant eine Spezialfirma den Abriss des Hotels.

. Für Freitag plant eine Spezialfirma den Abriss des Hotels. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband wollten die Betreiber das Hotel schon länger verkaufen. Sie waren auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Abrissarbeiten nach Hoteleinsturz in Kröv beginnen Dauer 0:22 min Abrissarbeiten nach Hoteleinsturz in Kröv beginnen