Durch den Eurovision Songcontest gehen die Zimmerpreise durch die Decke - nicht nur in der Schweiz.

Mindestens 500 Euro die Nacht - das zahlt man gerade laut SWR-Recherchen rund um Basel, wenn man im Mai dahin will. Wenn überhaupt noch Zimmer frei sind! Das Finale findet am 17. Mai in Basel statt. Einige Zimmer werden von der Stadt offenbar auch für Reporter und TV-Teams zurückgehalten.

Eine bibeltreue Partei, die Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU, will den ESC mit einem Volksentscheid verhindern und die für die Abstimmung nötigen Zweitausend Unterschriften beim Kanton morgen einreichen.

