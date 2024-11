Dieser süße Hund hilft Studis bei Uni-Stress

"Little Joe" ist wieder im Landesbibliothekszentrum in Koblenz im Einsatz. So kann er Studierenden helfen.

Der ausgebildete pädagogische Begleithund soll Studierenden in Lernpausen beim Entspannen helfen. Er sei selbst extrem entspannt und sehr angstfrei, so Kerstin Heinrich, die Besitzerin von Little Joe. Durch den Kontakt mit dem Tier schütte der Mensch Bindungshormone aus, die zu einem Wohlbefinden führten, erklärt Heinrich. Das soll auch Stresshormone reduzieren. Lernpause mit Little Joe buchen - so funktionierts Ab jetzt kann man donnerstags wieder Lernpausen mit Little Joe im Landesbibliothekszentrum Koblenz machen. Das Angebot gab es schon mal im Sommer. Nun soll es erstmal bis zum 23. Januar 2025 fortgeführt werden. Die Pausen muss man vorher buchen - das geht auch online. Das Angebot ist kostenlos