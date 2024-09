Die Forscher f├╝hrten zwei Experimente durch. Die Teilnehmenden hielten ihre Hand in eiskaltes Wasser, was f├╝r Schmerz sorgte. Dabei waren sie entweder mit ihrem eigenen Hund, einer befreundeten Person oder allein. Wenn ihr eigener Hund dabei war, sank der sp├╝rbare Schmerz deutlich und auch die Stressreaktionen wurden weniger. Ein Freund oder eine Freundin hatte diesen Effekt nicht so stark.

In einem zweiten Experiment waren fremde Hunde oder unbekannte Menschen anwesend. Auch hier zeigte sich, dass die Anwesenheit eines Hundes eine besonders positive Wirkung hatte.