Deutschlands Top-Handelsplattform für illegale Waren abgeschaltet

Hier konnte man easy online Drogen oder geklaute Daten kaufen. Jetzt ist die Plattform "Crimenetwork" Geschichte.

Die Handelsplattform war ein Online-Marktplatz, wo es so ziemlich alles gab, was illegal ist. Sie ging 2012 an den Start und war jahrelang der Place für illegale Waren und Dienstleistungen. Jetzt wurde die Plattform hochgenommen, die Server wurden abgeschaltet. Innenministerin Nancy Faeser sieht das als großen Erfolg gegen Cyber-Kriminalität:

Auch im Netz können sich Straftäter nicht sicher fühlen.

Das sind die Facts zur illegalen Handelsplattform "Crimenetwork"

Es soll mehr als 100k Benutzer auf Plattform gegeben haben.

Bezahlen konnte man nicht mit echtem Geld, sondern mit Kryptowährungen.

Zwischen 2018 und 2024 soll über die illegale Plattform knapp 93 Millionen Euro Umsatz gemacht worden sein.

Ein Admin der Plattform wurde vom Bundeskriminalamt (BKA) festgenommen.