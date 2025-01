Wegen Silvesterrakete: Influencer kommt in U-Haft

Gegen den arabischen Influencer, der Silvester eine Rakete in eine Wohnung geschossen hat, wurde ein Haftbefehl erlassen.

Jetzt kommt er in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte.

Ihm werden versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Alleine für gefährliche Brandstiftung droht dem Influencer mindestens ein Jahr Haft.

Am Samstag hatte ihn die Bundespolizei am Berliner Flughafen wegen Fluchtgefahr festgenommen.

Influencer schießt Rakete in Wohnung - das ist passiert

Der 23-Jährige hatte in der Silvesternacht in Berlin-Neukölln eine Rakete auf ein Wohnhaus geschossen. Die Rakete ist durch ein Fenster geflogen und in einem Kinderzimmer explodiert. Das Ganze war in einem Video zu sehen, das der Influencer selbst auf Insta gepostet hatte. Mittlerweile hat er das Video gelöscht und sich in einem neuen Post bei den Betroffenen entschuldigt.