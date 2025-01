Influencer schießt Rakete in Wohnung - Explosion im Kinderzimmer

Die Aktion aus der Silvesternnacht hat der Mann sogar gefilmt und auf Insta gepostet. Jetzt hat er sich entschuldigt.

Der Influencer Atallah Younes hat mehr als 300k Follower auf Instagram, 182k bei TikTok. In der Silvesternacht zündete er in Berlin Neukölln eine Rakete und zielte auf ein Wohnhaus. Auf dem Video sieht man, wie die Rakete direkt in ein Fenster fliegt. Dann gibt es eine helle Explosion.

So reagieren die Follower auf den Raketenwurf

Das Video geht viral. Aber: Tausende Follower haben die gefährliche Aktion heftig kritisiert. Eine Userin schickte das Video an die Polizei. Daraufhin hat Younes das Video gelöscht und sich öffentlich entschuldigt.

Was gestern passiert ist, war ein Fehler und wir haben uns bei dem Hausbesitzer entschuldigt.

الحمدلله ربنا ستر البيت من حريق و طلعوا اخوتنا من أكراد لبنان 🇩🇪🇱🇧✨ #العُط #2025 #المانيا #برلين

Laut Younes war die Rakete in ein Kinderzimmer geflogen. Das war zum Glück leer, niemand wurde verletzt.

Viele Verletzte durch Feuerwerk in Berlin

Das Unfallkrankenhaus in Berlin teilte mit, dass 35 Menschen wegen schwerer Verletzungen in der Silversternacht behandelt wurden. Die Menschen seien vor allem durch sogenannten Kugelbomben an Händen, Gesicht und Augen schwer verletzt. Andere hätten Hörschäden durch Explosionen.