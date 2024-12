Damit Geflüchtete einen leichteren Start in Deutschland haben, gibt es jetzt Integrationspaten im Kreis Alzey-Worms. Das ist ihre Aufgabe!

Acht Frauen und Männer haben ihre Zertifikate bekommen und sind jetzt offiziell Integrationspaten im Kreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz. Sie stammen selbst aus migrantischen Familien aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Sie sollen Menschen unterstützen, die neu in die Region zugewandert sind.

Das sind die Aufgaben von Integrationspaten:

Begleitung bei Arztbesuchen oder Behörden-Terminen

Übersetzungen

deutsche Kultur vermitteln

Orientierung im Alltag

Vorbild sein für eine gute Integration

Hier gibt es schon Integrationspaten

Auch in anderen Städten und Gemeinden wie in München oder Hamburg in Deutschland gibt es Integrationspaten. In Rheinland-Pfalz sind die Paten noch in Ahrweiler und Alsbach-Hähnlein aktiv, in Baden-Württemberg in Freiburg.