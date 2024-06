Wer wird Präsident im Iran? Stichwahl incoming!

Massud Peseschkian liegt aktuell knapp vorne. Er gilt als moderater Kandidat und kritisiert die strenge Kopftuchpolitik.

Peseschkian liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Said Dschalili. Er gehört zum streng konservativen Lager. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat - also mehr als 50 Prozent der Stimmen - kommt es am 5. Juli zu einer Stichwahl zwischen den beiden.

Wahl im Iran: Das sind die aktuellen Zahlen!

Massud Peseschkian: 42,5 Prozent

42,5 Prozent Said Dschalili: 38,7 Prozent

Die Kandidaten Mohammed Bagher Ghalibaf und Mostafa Purmohammadi bekamen deutlich weniger Stimmen.

Die Zahlen kommen von der iranischen Wahlbehörde.

