Der deutsche NBA-Profi Isaiah Hartenstein erf├╝llt sich den Traum eines eigenen Basketballteams. Was steckt hinter dem Investment?

Konkret wird die Hartenstein Group bis zu zehn Prozent der Anteile am Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm ├╝bernehmen. Das hat der Verein am Freitag mitgeteilt. Zu der Investorengruppe geh├Âren neben Isaiah Hartenstein unter anderem auch sein Vater und der Ulmer Ex-Profi Adam Hess. Wie viel Cash flie├čen wird, ist nicht bekannt.

Ich habe mich dazu entschieden, weil ich auf der Suche nach einer deutschen Mannschaft war, von der ich ein Teil sein k├Ânnte.

Deshalb investiert Hartenstein in Ratiopharm Ulm

Hartenstein, der bei den Oklahoma City Thunder in der NBA spielt, findet unter anderem die Nachwuchsarbeit in Ulm top: "Ich habe das Gef├╝hl, dass sie eine gro├čartige Arbeit bei der Entwicklung junger Talente leisten und ihnen dabei helfen, in ihrer Karriere voranzukommen." Au├čerdem erz├Ąhlte der 26-J├Ąhrige, dass er die Ulmer Fans in seiner Jugend liebte.

Und was sagen die Verantwortlichen des Vereins? Gesch├Ąftsf├╝hrer Andreas Oettel ist richtig happy, dass jetzt ein deutscher NBA-Star als Investor an Bord ist. Das sei ein Beleg daf├╝r, dass im Nachwuchszentrum Orange Campus erfolgreich gearbeitet werde.