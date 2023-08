Penis-Fail im Livestream: IShowSpeed ist es passiert

Speed ist beim Zocken eskaliert. Dabei ist ihm sein Penis rausgerutscht. Jetzt geht der Hashtag #IShowMeat viral.

Jeder YouTube-Fan kennt Speed als krass aufgedrehten Creator. Kurz vor dem ungewollten Penis-Leak eskaliert der 18-Jährige in seinem Stream, während er das Horror-Game "Five Nights at Freddy's" zockte. Dabei verliert er für einen kurzen Moment die Kontrolle über seine Hose. Speed merkt natürlich direkt, was dabei passiert ist und ist mega erschrocken. Dazu sagt er nur "Oh my God". Hier siehst du eine zensierte Version der Situation:

Tausende Zuschauer am Start

Im Stream waren rund 24.000 Zuschauer am Start. Der Clip zum Penis-Fail verbreitet sich gerade auf Social Media und mit #IShowMeat gibt es auch schon einen eigenen Hashtag - und viele Memes:

IShowSpeed fans tuning into his stream today pic.twitter.com/O9KO30xQAU

Speed logging into his YouTube account by morning💀💀 #ishowmeat pic.twitter.com/4vUGeozukw

Auch deutsche Streamer haben den Clip schon gesehen. Bei Eligella sorgt der Clip für einen krassen Lachflash:

Kriegt IShowSpeed jetzt Stress mit YouTube?

Auf Social Media schreiben einige User, dass man den US-Amerikaner demnächst wohl nur noch bei Kick sieht. Hintergrund: Die User befürchten, dass Speed aufgrund des Vorfalls bei YouTube gebannt werden könnte.

Zuletzt musste Speed übrigens ins Krankenhaus. Gesundheitlich geht es ihm aber zum Glück wieder besser: