DASDING mit Saskia & Joost

In dieser Folge führen die njetten Mädchen ein typisch russisches „Küchengespräch“ mit euch. Wir möchten nicht nur unsere Essens-Fails aus dem georgischen Restaurant teilen, sondern auch Tipps, wie man es besser macht. Und wie es eben so üblich ist bei so einem Gespräch in der Küche, wird’s dann auch mal politisch. Die Präsidentenwahl finden in Russland vom 15 bis 17. März 2024 statt. Von Kritikern und unabhängigen Wahlbeobachtern wird diese Wahl auch als „Scheinwahl“ bezeichnet. Gründe dafür sind zum Beispiel: Eine Verfassungsänderung, die Putin eine erneute Kandidatur möglich macht, keine ernstzunehmende Opposition und die Befürchtung einer Wahlmanipulation. Dass wir überhaupt in dieser Form über Politik reden können, ist für uns aber keine Selbstverständlichkeit. In der Frage der Woche fragen wir uns: Welche Rolle hat das Thema Politik in unseren Familien gespielt? Während Walerijas Familie nach Deutschland eingewandert ist, bevor Putin Präsident wurde, war Vika zu dem Zeitpunkt in Russland und erinnert sich noch an den Moment. Bei beiden wurde das Thema allerdings entweder am liebsten vermieden oder einfach nicht angesprochen. Warum war das so? Und wie sieht es heute aus? Im Njetztalk schauen wir uns Vikas Reportage „Wenn in deiner alten Heimat Russland gewählt wird“ für 1LIVE genauer an. Sie hat dafür nämlich einige junge Russinnen und Russen getroffen, die sehr wohl ihre politische Stimme nutzen möchten – zumindest aus Deutschland aus. Welche Motivation, Hoffnungen und Ängste haben sie? Und was können wir davon für uns mitnehmen? Als krönenden Abschluss möchten wir die wahrscheinlich krasseste Mail mit euch teilen, die wir jemals bekommen haben. Anna erzählt uns in der Potschta der Woche, wie wir indirekt mit diesem Podcast für eine russische Familienzusammenführung gesorgt haben und ganz eventuell haben wir ein bisschen Gänsehaut bei dieser Geschichte bekommen. Danke dafür!

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Hier kommt ihr zu der Reportage „Wenn in deiner alten Heimat Russland gewählt wird“ von 1LIVE: https://www1.wdr.de/radio/1live/podcast/reportage/wenn-in-deiner-alten-heimat-russland-gewaehlt-wird-100.html

l+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 14. März 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in Russland ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.