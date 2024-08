Wettrennen! Travis Scott vs. IShowSpeed, wer ist schneller?

Beim Fanatics Fest in New York haben sich Speed und Travis getroffen. Dann forderte Speed den Rapper heraus.

Nach kurzem Zögern machte Travis mit. Das Ganze war in Speeds Livestream zu sehen. Das Rennen über eine kurze Distanz konnte der 19-Jährige dann ziemlich easy gegen Travis gewinnen, aber das hatte seinen Preis!

IshowSpeed verletzt sich und bellt Travis Scott an

Direkt nach dem Rennen eskalierte Speed in der für ihn typischen Art und Weise. Gehyped von seinem Win, schrie er in Travis Richtung: "Bye bye Travis, bye bye Travis. Get out of here, bro! He didn't have me, he did not have me!"

Ein paar Sekunden später legte Speed sich dann auf den Boden. Der Grund: Krämpfe im Bein! Um Speed zu "helfen", kippte Travis ein wenig von seinem Getränk auf Speeds Bein, der den Rapper daraufhin random anbellte.

Hier kannst du dir das Ganze selbst anschauen: