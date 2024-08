Viele Tote: Israel greift Schule im Gazastreifen an

Bei einem Luftangriff sollen über 100 Menschen getötet worden sein. In der Schule sollen sich Vertriebene aufgehalten haben.

Neben den Toten soll es auch Dutzende Verletzte gegeben haben, teilte die von der Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Die Schule im östlichen Gazastreifen sei am frühen Morgen während des muslimischen Fadschr-Gebets von drei israelischen Raketen getroffen worden.

In dem Gebäude sollen sich geflüchtete Palästinenserinnen und Palästinenser aufgehalten haben.

Israelischer Luftangriff auf Schule: Das ist bekannt! Dauer 0:25 min Israelischer Luftangriff auf Schule: Das ist bekannt!

Angriff auf Schule: Was sagt Israel?

Israel hat den Angriff auf die Schule bestätigt. Die israelische Armee teilte am Samstag mit, sie habe "präzise Hamas-Terroristen getroffen". In der Schule habe sich eine Kommandozentrale befunden. Angaben zu Opfern machte die israelische Armee in einer Mitteilung auf Telegram nicht. Vor dem Angriff seien "zahlreiche Maßnahmen" getroffen worden, um das Risiko für Zivilisten zu senken.