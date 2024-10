Israel startet Bodenangriffe im Libanon

Israelische Soldaten haben die Grenze zum Libanon überschritten.

Das Militär teilte mit, es habe ein - wie es heißt - begrenzter und gezielter Bodeneinsatz begonnen.

Aus der Nachrichtenredaktion - Christiane Rüter:

Der Einsatz laufe bereits seit ein paar Stunden und werde von Luftangriffen und Artillerie unterstützt, so die Armee. Das Ziel: militärische Einrichtungen und Infrastuktur der Hisbollah-Miliz im Südlibanon in Dörfern nahe der Grenze zu Israel.

Zeitgleich gab es Beirut neue Luftangriffe - die israelische Armee bombadierte Ziele im Süden der libanesischen Hauptstadt. Augenzeugen berichten von mehreren schweren Explosionen. Zuvor hatte Israel die Menschen dort aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, da man gegen Einrichtungen der Hisbollah vorgehen werde.

Die USA schicken derweil zusätzliche Luftstreitkräfte in den Nahen Osten. Tausende Soldaten und mehrere Staffeln Kampfflugzeuge sollten in der Region für Sicherheit sorgen und wenn nötig, Israel verteidigen, hieß es aus dem Pentagon.