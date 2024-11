Istanbul verbietet Film mit Drew Starkey und Daniel Craig

Der Film "Queer" sollte das Filmfestival des Streamingdienstes Mubi eröffnen. Die Stadt lässt das nicht durchgehen.

Der Regisseur hinter "Challengers" hat einen neuen Film mit Daniel Craig und "Outer Bank"-Star Drew Starkey gemacht. Der Film heißt "Queer" und es geht um ein schwules Paar in den 1950er-Jahren, gespielt von Craig und Starkey. Wie in den meisten Filmen, in denen es um Beziehungen geht, gibt es auch in "Queer" intime Szenen der beiden Hauptdarsteller.

Queer | Official Trailer HD | A24

Istanbul verbietet den Film "Queer"

Die Bezirksregierung von Istanbul findet: Der provokante Inhalt gefährdet den gesellschaftlichen Frieden. Das Filmfestival sollte mit einem Screening von "Queer" beginnen und war auch schon länger geplant. Trotzdem hat Istanbul erst kurz vor Beginn des Festivals die Vorführung geblockt.

Mubi stellt sich queer

Wir glauben, dass dieses Verbot ein Eingriff ist, der die Kunst und die Meinungsfreiheit einschränkt.

Die Plattform hat sich bei den Künstlern, dem Publikum und den Unterstützern, die zum Festival kommen wollten, bedankt. Außerdem wurde versprochen, entstandene Kosten in den nächsten Tagen zurückzuerstatten.

