Wegen schlechter Note: Mutter setzt 16-Jährige aus

Dieser Streit ist unnormal eskaliert: In Italien wurde ein Mädchen am Straßenrand ausgesetzt - wegen Latein.

Die 16-Jährige hat eine schlechte Note in Latein kassiert. Der Streit mit ihrer Mutter ist deswegen so eskaliert, dass das Mädchen auf einer viel befahrenen Straße nahe Rom ausgesetzt wurde. Am Straßenrand gabelte die Polizei das Mädchen auf. Das berichteten mehrere italienische Zeitungen.

Die 16-Jährige musste auf die Polizeiwache. Ihre Mutter hat eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung kassiert.

