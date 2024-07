Zu müde? Joe Biden will wohl weniger Abendtermine

Er sei zu alt für das Amt. Das muss sich Biden nicht erst seit dem TV-Duell mit Trum anhören. Jetzt will er wohl etwas ändern.

Mittlerweile werden die Stimmen nach einem Rückzug seiner Kandidatur für die Präsidentenwahl im November immer lauter. Laut US-Medienberichten hat der Präsident jetzt zugegeben, dass er mehr Schlaf braucht. Deshalb wolle er die Abendtermine ab 20 Uhr in Zukunft reduzieren.

So batteln sich Trump und Biden im TV-Duell

Biden über Rückzug: "Ich gehe nirgendwo hin"

In einer Rede am 4. Juli - dem Nationalfeiertag der USA - bestätigte Biden, dass er sich nicht zurückziehen will. Mit 81 Jahren ist er der älteste US-Präsident ever! Im TV-Duell gegen Trump fiel er dadurch auf, dass er sich mehrfach versprach oder den Faden verlor. Am Freitag will Biden in einem TV-Interview beweisen, dass er noch fit genug ist. Dort soll er zur besten Sendezeit frei sprechen, ohne einen Teleprompter zu nutzen.