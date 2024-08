Neue John-Wick-Serie geplant: Keanu Reeves in anderer "Rolle"

Reeves soll in der Serie nicht den Killer spielen, sondern als ausf├╝hrender Produzent mit dabei sein. Wait what? ­čś▓

Yes, der 59-J├Ąhrige tauscht die Waffe offenbar gegen einen Platz hinter der Kamera. Das berichten "Variety" und der "Hollywood Reporter". Die Spin-off-Serie rund um den Auftragskiller John Wick soll den Namen "John Wick: Under the High Table" bekommen.

John Wick: Worum soll es in der neuen Serie gehen?

Die Action-Serie soll an den vierten Kinofilm ankn├╝pfen. Dort k├Ąmpfte John Wick gegen die "Hohe Kammer". Das war eine ├ťberorganisation aller Verbrecherbanden weltweit, die Wick t├Âten wollten.

In der offiziellen Logline zur Serie steht unter anderem: "Die Serie wird Neues und Altes verbinden und das Wick-Universum in ein neues Zeitalter f├╝hren.ÔÇť

Bei welchem Streaming-Dienst die Serie laufen soll und wann sie startet, ist noch unklar.

