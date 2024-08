Datum fix! „Squid Game“ geht in die zweite Runde

Die mit Abstand erfolgreichste Netflix-Serie kehrt im Dezember zurück. Und auch ein Ende ist bekannt.

Am Mittwoch postete Netflix einen ersten Teaser für „Squid Game 2“. Am 26. Dezember soll die zweite Staffel der südkoreanischen Serie erscheinen, die vor drei Jahren gestartet ist und ein Mega-Erfolg war. Safe ist auf jeden Fall die Rückkehr von Lee Jung-jae als Seong hun, schreibt Macher Hwang Dong-hyuk in einem Brief an die Fans.

Squid Game: Die erfolgreichste Netflix-Serie

In den ersten Wochen nach der Veröffentlichung konnte „Squid Game“ starke Zahlen liefern. Egal wo auf der Welt, die südkoreanische Serie hatte in den ersten 13 Wochen die meisten Zuschauer mit 265,2 Millionen und die meiste Spielzeit mit 2,2 Milliarden Stunden.

Die dritte und finale Staffel soll laut Netflix im Jahr 2025 erscheinen.

