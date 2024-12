Dommaraju Gukesh aus Indien gewinnt die Schachweltmeisterschaft. Davon träumte er seitdem er acht Jahre alt ist.

Mit nur zwölf Jahren wurde Dommaraju Gukesh bereits Schach-Großmeister. Jetzt wurde er der zweite indische Schachweltmeister - und das nahm er sich schon 2013 vor, als der WM-Titel von Indien nach Norwegen ging.

Dommaraju Gukesh ist der jüngste Schach-Weltmeister aller Zeiten Dauer 0:10 min Dommaraju Gukesh ist der jüngste Schach-Weltmeister aller Zeiten

Ich wollte der eine sein, der den Titel zurück nach Indien bringt.

Schach-WM: Gukesh besiegt Titelverteidiger Ding Liren aus China

Nach etwa vier Stunden (!) machte der chinesische Ex-Weltmeister einen Fehler und gab nach 55 Schachzügen auf. Liren hat zu dem Zeitpunkt nicht gecheckt, was passiert ist. Erst als Gukesh sich gefreut hat, bemerkte er seinen Fehler. Lange sah es so aus, als ob es in einem Unentschieden ausgeht - das hieße, dass es am Tag danach ein weiteres Schach-Match gegeben hätte. Doch dazu kam es nicht und Gukesh kann als jüngster Weltmeister mit dem WM-Titel und 1,3 Million US-Dollar zurück nach Indien.