Julia vs. Joey das Finale: Gewonnen hat....

...Joey! Er durfte am Ende der Finalshow in Düsseldorf jubeln. Was Julia dazu sagt, checkst du hier.

Die Influencerin hat ihrem Gegner, Podcast-Partner und Freund Joey den Sieg gegönnt:

Es war einfach wirklich das coolste Projekt ever - vor allem mit dir. Ich gönne dir den Sieg.

Auch Joey hatte noch ein paar sweete Worte für Julia und meinte, dass er sich das Projekt mit niemandem anders hätte vorstellen können. Er sei froh und dankbar - auch darüber, dass er sich am Ende den Titel geschnappt hat.

Julia vs. Joey: Entscheidung bei Liveshow

Vor der Liveshow am Freitagabend hatten Joey und Julia schon acht Challenges hinter sich - unter anderem Bungee Jumping, Klettern oder Tauchen in 15 Metern Tiefe. Für jede der Challenges, die in den letzten Wochen als einzelne Videos auf YouTube liefen, gab es einen Punkt. Vor dem Finale stand es 4:4.

Im Finale warteten weitere Mini-Games auf die beiden. Das entscheidende Spiel war dann "Big Pong". In dem Spiel ging es darum, große Bälle in Tonnen mit Becheroptik zu schleudern - Bier gabs also nicht. Am Ende konnte Joey das Match für sich entscheiden und die gesamte Show gewinnen.

Finale bei Julia vs. Joey Dauer 0:14 min Finale bei Julia vs. Joey

Joey und Julia müssen Fleisch essen: Community fand es uncool

Bei einer der Challenges der gut zweieinhalbstündigen Show "mussten" Joey und Julia eine Blutwurst essen. Beim Anblick der Wurst sagte Julia, dass die beiden eigentlich kein Fleisch essen. Den beiden diese Aufgabe überhaupt zu stellen, fanden einige User im Chat daher "gemein". Auch unter dem YouTube-Video gab es dafür Kritik.