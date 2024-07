Eine Familie aus Indien hat den Sänger für ein Konzert gebucht. Dafür hat Justin Bieber richtig viel Kohle bekommen.

Laut Medienberichten soll die Familie 10 Millionen Dollar (also etwa 9,2 Mio. Euro) bezahlt haben, damit der Säger aus Los Angeles nach Indien kommt. Die Party fand am Wochenende in Mumbai statt. Justin hat auf Instagram Fotos und Videos gepostet, wie er eingeflogen wurde und bei der Party performt.

Für wen ist Justin aufgetreten?

Die Familie, die ihn gebucht hat, ist natürlich keine normale Familie. Der Milliardär Mukesh Ambani hat alles für die dritte Verlobungsparty seines Sohnes Anant organisiert. Ambani soll der reichste Mann Asiens und der neuntreichste Mensch weltweit sein.

Hier siehst du die ganze Familie Ambani bei einem Bollywood-Auftritt während der Verlobungsparty:

Angeblich plant der Milliardär auch schon die nächste Überraschung. Bei der Hochzeit von Anant und seiner Verlobten Radhika Merchant sollen Drake, Adele oder Lana Del Ray auftreten.

Mehr News für dich: