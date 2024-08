Kamala Harris sichert sich Präsidentschaftskandidatur

Vizepräsidentin Kamala Harris hat genügend Stimmen zur Nominierung als Präsidentschaftskandidatin.

Seit Donnerstag konnten die demokratischen Delegierten online abstimmen. Und wie erwartet hat Vize-Präsidentin Kamala Harris schon vor Ende der Abstimmungsfrist die notwendige Anzahl an Stimmen zusammen, um zur Präsidentschaftskandidatin gekürt zu werden. Das hat die Parteispitze mitgeteilt. Harris hat bereits reagiert. Sie fühle sich geehrt, die Kandidatin der Demokraten für das Präsidentschaftsamt der Vereinigten Staaten zu werden. „Natürlich werde ich die Nominierung in der kommenden Woche annehmen, sagte Harris. Offiziell läuft die Abstimmung noch bis Montag, dann will die Partei auch das genaue Ergebnis bekannt geben. Abstimmen dürfen demokratische Delegierte aus den verschiedenen Bundesstaaten. Harris ist bei der Abstimmung die einzige Kandidatin, ihre Nominierung gilt deshalb als Formsache.

Für die Amerikanerinnen und Amerikaner kommt es damit am 5. November bei der Präsiden