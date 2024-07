18-Jährige aus Kanada rettet 16 Wanderer vor einem Waldbrand

So hat die freiwillige Feuerwehrfrau 16 Menschen rechtzeitig aus dem Jasper-Nationalpark in Sicherheit gebracht!

Die 18-jährige Colleen Knull hat in der Nacht vom 22. Juli die Nachricht vom Waldbrand so schnell es ging an alle Gäste einer Ferienhütte weitergegeben, in der sie selbst als Küchenhilfe arbeitet. Dann hat sie laut den lokalen Medien auch noch die anderen Personen ausfindig gemacht, die in der Gegend zum Campen waren.

Rettung vor dem Waldbrand: Rauch, Asche und brennende Augen

Insgesamt waren es 16 Personen, die in einer vierstündigen Wanderung in Sicherheit gebracht wurden. Eine Wanderin aus der Gruppe sagte, dass der Rauch stärker wurde und ihre Augen gebrannt hätten.

Die 18-Jährige Colleen Knull ist bei der freiwilligen Feuerwehr und nutzte ihre Ortskenntnisse und Skills zum Fährtenlesen, um die Gruppe in der Dunkelheit zu navigieren.

Sie war eine großartige Anführerin und hat dafür gesorgt, dass alle zusammenarbeiten.

16 Menschen aus dem im Jasper-Nationalpark gerettet

Die Gruppe konnte während der riskanten Aktion mit Such- und Rettungskräften sprechen, die bei der Evakuierung halfen. Keiner wurde ernsthaft verletzt.

Colleen Knull soll noch nicht einmal ein ganzes Jahr bei der freiwilligen Feuerwehr gewesen sein. In einem Interview hat die 18-jährige gesagt, dass diese Erfahrung auch ihren Wunsch bestärkt hat: Sie möchte hauptberuflich Feuerwehrfrau werden!

