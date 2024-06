In Mainz ist eine S-Bahn in einem Tunnel liegen geblieben. Es wurde so heiß, dass Leute schließlich den Notruf wählten.

Der erste Hilferuf kam von einer Frau am Freitagabend um 19:26 Uhr, so die Feuerwehr. Sie sagte, dass sie schon eineinhalb Stunden in dem liegen gebliebenen Zug sitze. Die Luft würde immer stickiger und ihr sei übel. Allerdings war für die Einsatzkräfte nicht klar, wo genau die Bahn steht. Während sie nach dem Zug suchten, kamen immer mehr Notrufe von Fahrgästen an. Feuerwehreinsatz: Fahrgast in überhitztem Zug umgekippt Als schließlich klar war, wo die Bahn steht und gemeldet wurde, dass eine Person im Zug ohnmächtig geworden sei, ließ die Feuerwehr die Gleise rund um die Stelle am Hauptbahnhof sperren. Zusammen mit dem Regio-Notdienst der Bahn holten die Einsatzkräfte dann 200 Fahrgäste inklusive der umgekippten Person aus dem Zug. An der frischen Luft erholte sie sich wieder, hieß es. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr Mainz holt Fahrgäste aus überhitztem Zug Dauer 0:39 min Die Mainzer Feuerwehr hat 200 Fahrgäste aus einem überhitzten Zug in Sicherheit gebracht. Eine Bahn war in einem Tunnel liegen geblieben.