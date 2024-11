Fast zwei Jahre gab es keinen Kontakt zwischen den Regierungschefs. Jetzt haben sie über den Krieg gesprochen.

Eine Stunde lang haben sie telefoniert: Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russlands Präsident Wladimir Putin "zu Verhandlungen mit der Ukraine" aufgefordert. Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Warum hat Scholz gerade jetzt mit Putin gesprochen? Dauer 1:01 min Warum hat Scholz gerade jetzt mit Putin gesprochen?

Was haben Scholz und Putin besprochen?

Der Kanzler habe Putin aufgefordert, seine Soldaten zurückzuziehen .

. Er habe klar gemacht: Deutschland werde "die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression so lange wie nötig" unterstützen .

. Scholz machte wohl auch deutlich, dass der Krieg durch die nordkoreanischen Soldaten an der Front eskalieren könnte.

an der Front eskalieren könnte. Der Kanzler forderte laut Hebestreit, dass Putin ernsthaft mit der Ukraine verhandeln soll.

soll. Putin sei unter bestimmten Bedingungen bereit zu verhandeln.

bereit zu verhandeln. Er wolle Moskaus " Sicherheitsinteressen " berücksichtigen.

" berücksichtigen. Putin sagte wohl, Abkommen müssten von "den neuen territorialen Realitäten ausgehen".

Vor und nach dem Gespräch mit Putin hat Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Die Ukraine ist nicht bereit auf ihre Gebiete zu verzichten, um Frieden zu schließen.

Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen - mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF

So ist die Lage in der Ukraine

Bald 1.000 Kriegstage haben die Ukraine und Russland schon hinter sich. Die russische Armee greift in der Ukraine nach UN-Angaben zunehmend die Bevölkerung und zivile Energieinfrastruktur mit Drohnen an. Der Leiter des Ukraine-Sonderstabs, Christian Freuding, glaubt nicht an ein baldiges Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine.

Wir können nicht erkennen, dass Russland seine Kriegsziele verändert hat.

Der österreichische Energiekonzern OMV hat angekündigt, dass Russland Österreich nicht mehr mit Gas versorgen will.