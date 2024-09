In einer Mädchen-Schule und in einem Schlafsaal einer weiteren Schule waren Feuer ausgebrochen. Das ist bisher bekannt.

In der Mädchen-Oberschule in Isiolo im Zentrum Kenias war es zum Brand gekommen. Die Feuerwehr und die Armee haben das Feuer unter Kontrolle gebracht. Laut einer Polizeisprecherin wurde von den Schülern und dem Personal wohl niemand verletzt.

Brand in Mädchenschule kurz nach tödlichem Feuer

Die Schule in Isiolo liegt etwa 140 Kilometer nordöstlich der Schule Hillside Endarasha Academy im Bezirk Nyeri. Dort hatte es erst am Donnerstagabend in einem Schlafsaal gebrannt. Zu dem Zeitpunkt schliefen dort mehr als 150 Jungen. Mindestens 21 Menschen sind wohl gestorben. Weitere Schüler wurden verletzt.

