KI im Unterricht? Bildungsminister sagen JA!

In Zukunft sollen Schülerinnen und Schüler lernen, wie man KI richtig benutzt. Das sei zum Beispiel wichtig fürs Berufsleben.

Dafür haben die Bildungsminister der Länder eine Empfehlung ausgesprochen, nachdem sie sich in Berlin trafen. KI soll zum Beispiel in diesen Bereichen eingesetzt werden ⬇️

Text in Sprache verwandeln

Sprache in Text verwandeln

Übersetzungen

Automatische Bildbeschreibungen

Die Schüler sollen im Unterricht lernen, wie man verantwortungsvoll mit Künstlicher Intelligenz umgeht. Von solchen Skills könne man in Zukunft profitieren, vor allem im Berufsleben. Ein KI-Verbot - zum Beispiel für Hausaufgaben - sei by the way überhaupt kein Thema.

Auch wichtig: Die Verwendung von KI dürfe sich auf keinen Fall negativ auf das gemeinsame Lernen auswirken.

💡 Das Ganze ist eine Empfehlung und daher erstmal nicht verbindlich. Ob und wann KI offiziell an deine Schule kommt, ist also noch nicht safe.

KI ist zwar cool, kann aber auch missbraucht werden: