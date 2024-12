Nikola Glumac zieht über Nacht für Kim Virginia nach Dubai

Offiziell sind sie erst in der "Kennenlernphase" - das hindert sie aber nicht daran, schon füreinander auszuwandern.

Reality-Star Kim Virginia lebt ja schon seit einiger Zeit in Dubai. Ihr Amore Nikola soll ihr jetzt folgen. Von heute auf morgen soll er sich in Deutschland abgemeldet, seine Wohnung gekündigt und sein Auto verkauft haben. Jetzt macht er sich wohl auf den Weg nach Dubai und will sich dort ein Leben aufbauen - auch wenn zwischen ihnen noch nix fix ist. Darüber haben die beiden bei Insta gesprochen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von realitydings

Kennenlernen bei Promis unter Palmen

Kennengelernt haben die zwei sich beim Dreh der neuen Staffel Promis unter Palmen, die im Frühjahr rauskommen soll. Seitdem ging wohl alles zack zack. Erst wurde nur gemunkelt, mittlerweile posten die beiden aber regelmäßig aus ihrem Alltag.

Gerade erst hatte Kim Virginia gegen ihren Ex Mike und seine Neue Leyla geschossen: