Es gab eine außergerichtliche Einigung, weswegen Zverev nicht mehr vor Gericht muss. Seine Ex warf ihm Gewalt vor.

Das Verfahren vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten begann am 31. Mai. Alexander Zverevs Ex Brenda Patea warf ihm Körperverletzung bei einem Streit im Mai 2020 vor. Vor Gericht geht es nicht mehr weiter in diesem Streit:

Der Antrag auf Einstellung des Verfahrens kam von der Staatsanwaltschaft. Patea und Zverev stimmten beide zu.

So wurde der Prozess am dritten Tag beendet.

Zverev muss 200.000 Euro zahlen, weil das Verfahren eingestellt wird. Wenn er zahlt, bedeutet das nicht, dass er die Schuld eingesteht.

Durch die außergerichtliche Einigung mit seiner Ex-Freundin gilt Zverev "weiterhin als unschuldig", so seine Anwältinnen. Es gibt kein Urteil.

Öffentlich ist nicht klar, wie sich Patea und Zverev geeinigt haben. Die Richterin sagt, dass die beiden alle Streitereien der letzten Jahre beenden wollen, um "nach vorne zu schauen".

Das Amtsgericht hat Zverev letztes Jahr eine Geldstrafe von 450.000 Euro gegeben. Der Tennisstar legte Einspruch dagegen ein. Deshalb kam es zum Prozess vor dem Amtsgericht.