Kolumbien: Stierkämpfe werden verboten 🚫

Der kolumbianische PrĂ€sident hat dazu ein Gesetz unterschrieben. FĂŒr die Stierkampf-Arenen gibt es schon neue PlĂ€ne

Aus ihnen sollen BĂŒhnen fĂŒr Kultur und Sport werden. Tieren werden dann nicht mehr getötet. Dazu sagte der kolumbianische PrĂ€sident Gustavo Petro:

Wir können der Welt nicht erzĂ€hlen, dass das Töten von lebenden und fĂŒhlenden Wesen zur Unterhaltung Kultur ist.

Kolumbien: StierkÀmpfe werden verboten Dauer 0:14 min Kolumbien: StierkÀmpfe werden verboten

In den letzten Jahren haben TierschĂŒtzer sich fĂŒr das Verbot in Kolumbien eingesetzt, das allerdings erst 2027 in Kraft tritt. Bis dahin soll es eine Übergangszeit geben. In der Zeit sollen sich Menschen, die finanziell vom Stierkampf abhĂ€ngig sind, Job-Alternativen bekommen.

Btw: Es gibt noch sieben LÀnder, in denen StierkÀmpfe erlaubt sind. Das sind:



Spanien

Portugal

Frankreich

Ecuador

Mexiko

Peru

Venezuela

