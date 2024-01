Du bist krank? Das könnte die Grippe sein

Laut RKI ist nämlich gerade die Grippewelle gestartet. Betroffen sind diesmal besonders viele junge Leute.

Im Dezember lagen auch schon ziemlich viele mit der Grippe flach, die Gewissheit in Zahlen kommt aber erst jetzt vom Robert-Koch-Institut. Die Grippewelle hat demnach in der Woche bis zum 16. Dezember angefangen. Laut den Experten spricht man vereinfacht gesagt dann vom Beginn der Grippewelle, wenn in jeder fünften Patientenprobe Influenzaviren nachgewiesen werden. Für die Wochen zwischen dem 18. und dem 31. Dezember gibts bisher 9.000 durch Laboranalysen bestätigte Grippefälle.

Habe ich die Grippe? So erkennst du die Krankheit:

Plötzlicher Krankheitsbeginn Fieber, Muskel- oder Kopfschmerzen Später häufig trockener Reizhusten

Grippewelle in Deutschland Dauer 0:40 min Beitrag von Kathrin Austermann

Gut zu wissen, wenn du diese Symptome hast:

Vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene sind momentan betroffen. Zwar ist es in der Vergangenheit bei der momentan rumgehenden Grippevariante auch bei jungen Leuten zu sehr schweren Erkrankungen und Todesfällen gekommen - das aber vor allem, wenn es Vorerkrankungen gab:

Insgesamt sind solche schweren Verläufe bei jungen Menschen aber selten.

