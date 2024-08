Dadurch ist er der jüngste Clubeigentümer Europas geworden. Mbappé hat eine besondere Beziehung zu dem Zweitligisten.

Kylian Mbappé und seine Firma haben sich 80 Prozent der Anteile am Verein gegönnt. Dafür hat er 20 Millionen Euro gezahlt. Damit ist der 25-jährige Stürmer von Real Madrid der jüngste Eigentümer eines Proficlubs in Europa. SM Caen wurde in der letzten Saison Sechster in der Ligue 2. Von 2014 bis 2019 spielte der Club sogar in der ersten französischen Liga.

Was hat Mbappé mit dem SM Caen zu tun?

In seiner Jugend hätte der französische Superstar fast für den Verein gespielt. Aber: Er entschied sich für AS Monaco. Der SM Caen scheint aber trotzdem einen besonderen Platz in seinem Herzen zu haben. Mbappés Unternehmen hat auch konkrete Ziele:

Wir sind entschlossen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich junge Talente entfalten können und in dem der Verein seine Identität mit Kraft und Ehrgeiz verteidigen kann.

