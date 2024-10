Lage in Israel nach iranischen Angriffen

Der Konflikt im Nahen Osten droht weiter zu eskalieren, nachdem der Iran Israel mit Raketen angegriffen hat.

Inzwischen hat die israelische Armee vorläufige Entwarnung gegeben.

Aus der Nachrichtenredaktion - Christiane Rüter:

In ganz Israel heulten die Sirenen, nachdem der Iran etwa 180 Raketen auf das Land abgefeuert hatte. Die meisten konnten nach Angaben des Militärs abgefangen werden, auch mit Hilfe der USA. Gemeldet wurden lediglich zwei Leichtverletzte im Raum Tel Aviv sowie der Tod eines Palästinensers im Westjordanland durch herabstürzende Raketenteile.

Regierungschef Netanjahu sagte, der Iran habe mit dem Angriff eine großen Fehler gemacht und werde dafür bezahlen. US-Präsident Biden sicherte Israel seine volle Unterstützung zu - und US-Außenamtssprecher Miller erklärte, der Angriff werde für den Iran "Konsequenzen" haben, ohne Details zu nennen.

In der Nacht griff die israelische Armee dann erneut Ziele im Libanon an. Im Süden der Hauptstadt Beirut gab es mehrere Explosionen,