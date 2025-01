Angriff auf Schule geplant: Schüler muss in Psychiatrie!

Drei Schüler zwischen 15 und 16 Jahren wollten im Dezember ihre Schule angreifen. Jetzt gibt es eine erste Entscheidung.

Auf die Nordringschule in Landau war vermutlich ein Angriff geplant. Die drei Verdächtigen hatten offenbar vor, Mitschüler zu töten. Der Hauptverdächtige wurde jetzt dem Haftrichter vorgeführt. Die Entscheidung: Er ist nicht schuldfähig und bleibt in der psychiatrischen Einrichtung, in der er seit Mitte Dezember untergebracht ist. Das teilen das Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln 8.1.2025 SWR-Reporter Frank Krones zu Gewalttat an Landauer Schule geplant Dauer 0:38 min Mehrere Jugendliche haben offenbar einen Angriff auf ihre Mitschüler an der Nordringschule geplant. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Das ist bis jetzt über den geplanten Angriff in Landau bekannt:

Die drei Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 16 Jahre alt.

Zwei von ihnen gehen noch auf die Nordringschule und wurden schon vom Unterricht ausgeschlossen.

Der Hauptverdächtige 16-Jährige war früher selbst auf der Schule - ist aber mittlerweile in einer Einrichtung, in der er psychiatrische Hilfe bekommt.

Laut Polizei gab es konkrete Pläne, mehrere Schüler der Nordringschule anzugreifen und sogar zu töten.

Eigentlich war der Angriff schon für Dezember geplant.

Wie genau der Angriff aussehen sollte und warum er überhaupt geplant wurde, ist noch nicht klar.

Der Unterricht nach den Weihnachtsferien soll am Donnerstag wieder "ganz normal" weitergehen.

Die Polizei und die Schulpsychologin sollen am Anfang dabei sein.

Das ist das Besondere an der Nordringschule Landau

Die Nordringschule ist für Schüler mit Förderbedarf, die etwas mehr Hilfe beim Lernen brauchen. Die Lehrkräfte sollen sich besonders um die einzelnen Kids kümmern. Dafür gibt es extra kleine Klassen von 10 bis 14 Leuten. Die haben manchmal zwei Lehrkräfte gleichzeitig.

