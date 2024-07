In Lauf an der Pegnitz bei Nürnberg hat die Polizei am Abend einen Messerangreifer niedergeschossen. Der Mann starb.

Passiert ist das beim Bahnhof. Diese Infos hat die Polizei rausgegeben: Der 34-jährige Mann soll zuerst auf das Polizeiauto losgegangen sein, in dem drei Polizisten saßen.

Daraufhin seien die drei ausgestiegen.

Es soll zu weiteren Attacken gekommen sein, daraufhin schoss die Polizei auf den Mann.

Der 34-jährige Iraner ist dabei tödlich verletzt worden.

Die Polizisten blieben unverletzt. Warum der Mann auf die Polizei losging, ist unklar. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Polizeilicher #Schusswaffengebrauch am Bahnhof #Lauf (links der Pegnitz) nach vorangegangenem Angriff auf Polizeibeamte der Bundespolizei. #LAU3006 https://t.co/4lvfEDilkG pic.twitter.com/zTk7JUglzU