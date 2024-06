Eine Woche nach der Mannheimer Messerattacke steht Deutschland immer noch unter Schock. Für Minuten stand alles still.

Zur Tatzeit um 11:34 Uhr fand am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz eine Gedenkveranstaltung statt. Viele Menschen waren gekommen, um an der Schweigeminute für den bei dem Messerangriff letzten Freitag getöteten Polizisten Rouven Laur teilzunehmen. Auch seine Familie, viele Polizisten und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren dabei. Nach der Gedenkminute gab es auf dem Marktplatz Applaus für Rouven Laur und alle anwesenden Polizisten.

So war die Gedenkminute auf Mannheimer Marktplatz Dauer 0:26 min Eine Woche nach der Mannheimer Messerattacke steht Deutschland immer noch unter Schock. Für Minuten stand alles still.

Polizisten und Schüler denken an getöteten Polizisten

Nicht nur in Mannheim wurde heute an Rouven Laur gedacht. Polizisten in ganz Deutschland machten bei der Schweigeminute mit. Außerdem hatte die baden-württembergische Landesregierung Schülerinnen und Schüler gebeten, sich ebenfalls zu beteiligen und den Unterricht um 11:34 Uhr für die Schweigeminute zu unterbrechen.

Zettel mit Erinnerungen an Rouven Laur

Rouven Laur stammte aus Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Dort hat es am Freitagabend eine Veranstaltung im Schlosspark geplant. Die Trauernden konnten dabei Gedanken und persönliche Erinnerungen an den Polizisten auf einen Zettel schreiben. Die werden dann alle in ein Buch geklebt und der Familie von Rouven Laur übergeben.

Mehr News für dich: