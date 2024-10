Einfach Teammates: LeBron James spielt mit seinem Sohn 🥹

Feel old yet, LeBron? Der 39-Jährige stand zum ersten Mal mit seinem Sohn für die Los Angeles Lakers auf dem Court.

And it's history: Bisher hat es noch nie ein Vater-Sohn-Duo in der NBA gegeben. Passiert ist es am Sonntag beim Testspiel der Lakers gegen die Phoenix Suns (114:118). Und wie fühlte es sich für den 20-jährigen LeBron James Jr. an?

Ich war ziemlich aufgeregt. Ich denke immer: Das ist mein Vater! Aber wenn ich spiele, ist er einfach mein Teamkollege. Das ist alles.

LeBron James: Gemeinsames Spiel bedeutet ihm "alles"

Für die NBA-Legende war das Spiel obviously etwas ganz Besonderes. Er meinte nach dem Match, dass er den Moment niemals vergessen wird.